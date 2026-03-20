Urge CNBV actualizar sistema financiero para detonar desarrollo

Ángel Cabrera, presidente de la CNBV, dijo que el sistema financiero atraviesa una transformación relevante, particularmente en materia digital

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Durante la clausura de la 89 Convención Bancaria, el funcionario dijo que el país requiere un sistema en constante evolución, capaz de acompañar los cambios tecnológicos y productivos, sin perder su fortaleza estructural.

“México necesita que sigamos fortaleciendo, modernizando y dotando de mayor capacidad al sistema para financiar el desarrollo y necesita una regulación y una supervisión que esté a la altura de ese proceso”, afirmó.

Cabrera explicó que, ante este nuevo entorno, la CNBV trabaja en adaptar la regulación y la supervisión para acompañar la innovación financiera, particularmente en el desarrollo de nuevos modelos digitales.

Entre las acciones en curso se encuentran la modernización de los sistemas de pago, el fortalecimiento de la supervisión sobre modelos digitales y la actualización de estándares alineados con mejores prácticas internacionales.

Todo ello, añadió, con el fin de que el crecimiento del sistema financiero ocurra sobre bases sólidas y con confianza.

La estabilidad financiera no es un objetivo abstracto. Es una base sobre la que descansa el crédito, la inversión y el ahorro de millones de personas

México tiene bases sólidas para enfrentar volatilidad

En su intervención, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, destacó que el sistema financiero y la banca serán piezas clave para detonar una nueva etapa de crecimiento.

De acuerdo con el funcionario, el país llega a este momento con condiciones favorables que le permiten mantener estabilidad y generar confianza para la inversión.

“México llega en este momento con fortalezas muy, muy importantes: estabilidad macroeconómica, instituciones financieras sólidas, una banca bien capitalizada y una evolución regulatoria clara con vocación de prosperidad compartida”, afirmó.

Desde su perspectiva, el reto no sólo es preservar esa estabilidad, sino traducirla en mayores niveles de inversión productiva, inclusión financiera e innovación tecnológica.

Añadió que, ante una economía global que cambia con rapidez, México tiene la oportunidad de aprovechar su capacidad productiva, el desarrollo de infraestructura y la relocalización de cadenas para impulsar su crecimiento.

“La banca puede desempeñar un papel todavía más decisivo en el desarrollo nacional, aprovechando su escala, su experiencia y su capacidad operativa”, comentó.

Asimismo, destacó que la digitalización ya es una realidad que está transformando la forma en que las personas interactúan con el sistema financiero, lo que implica tanto oportunidades como nuevos desafíos regulatorios.

Para Amador Zamora, fortalecer el sistema financiero y detonar el crecimiento económico no son objetivos contrapuestos, sino parte de una misma estrategia de desarrollo.

“Fortalecer el desarrollo del país y fortalecer el sistema financiero no son objetivos opuestos, son parte de una misma agenda”, concluyó.