Vamos contra el crimen organizado: UIF

Omar Reyes Colmenares, titular del organismo, aseguró que el objetivo central del bloqueo de cuentas bancarias es inmovilizar recursos ilícitos y evitar que continúen circulando en el sistema financiero

Juan Luis Ramos y Luis Carriles / El Sol de México

En entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM) dijo que esta decisión hace más expedita su tarea: “vamos contra el crimen organizado”.

“No realizamos persecuciones políticas, somos una autoridad administrativa y preventiva para la salvaguarda de las finanzas y de la economía de este país”, comentó.

Detalló que quienes sean enlistados cuentan con mecanismos de defensa, tanto administrativos como jurisdiccionales, además de un procedimiento más ágil para aclarar el origen de los recursos.

El funcionario subrayó que el objetivo central de esta herramienta es inmovilizar recursos ilícitos y evitar que continúen circulando en el sistema financiero.

El funcionario rechazó que la UIF tenga acceso generalizado a la información bancaria de los ciudadanos y, aclaró, únicamente analizan reportes de operaciones sospechosas o inusuales que les envían los bancos y otras entidades financieras.

A partir de esos reportes, se realizan cruces de información para identificar inconsistencias en el perfil transaccional de personas físicas o morales.

“Si una persona rompe completamente su perfil transaccional, ahí es donde nosotros analizamos”, explicó.

Este análisis también incorpora datos de otros sectores, como el bursátil o comercial, con el fin de determinar si existen indicios de lavado de dinero o delitos relacionados.

El titular de la UIF indicó que, en lo que va del año, se han inmovilizado cuentas vinculadas a alrededor de 520 personas físicas y morales, con cerca de mil 200 millones de pesos.

No obstante, señaló que más allá de la cantidad que se inmoviliza, lo relevante es evitar que los recursos ilícitos sigan moviéndose dentro del sistema financiero, especialmente considerando la rapidez con la que hoy pueden transferirse los fondos.