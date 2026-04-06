Venta de autos acelera en marzo y logra trimestre histórico 

Datos de AMDA señalan que el incremento fue impulsado principalmente por marcas chinas

Juan Luis Ramos / El Sol de México

El resultado también significó una mejora luego de la caída de 0.3 por ciento registrada en el mes previo.

Con ello, las agencias lograron colocar 381 mil 632 unidades en el mercado interno entre enero y marzo, lo que además de representar un alza de 3.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, significó su mejor primer trimestre desde que se tiene registro.

Datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señalan que este incremento fue impulsado principalmente por marcas chinas.

Según la asociación, la marca Changan tuvo un alza en ventas de 73 por ciento anual en el primer trimestre, con más de dos mil 200 unidades adicionales.

Geely y Jetour mostraron avances destacados, con crecimientos de casi cuatro o cinco veces en ventas respecto al primer trimestre de 2025, respectivamente.

En tanto, MG Motors, que hoy en día se ubica como la octava compañía en participación de mercado en el país, tuvo un crecimiento de 30.5 por ciento en el periodo de referencia.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, destacó que si bien los resultados de las marcas chinas resaltan por su baja base de comparación del año pasado, sí fueron, entre otras, las que impulsaron una cifra récord en el arranque del año.

Las principales empresas estadounidenses, Ford y General Motors, tuvieron alzas en ventas en el mercado interno de 1.8 y 1.9 por ciento, respectivamente.