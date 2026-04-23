Ventas minoristas caen en febrero; servicios también retroceden, reporta Inegi

El sector servicios también mostró una baja en el segundo mes del año

Juan Luis Ramos / El Sol de México

La Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC) mostró una contracción del comercio minorista de 0.9 por ciento a tasa mensual durante febrero, luego del crecumiento registrado en enero.

En su comparación anual, el comercio minorista aumentó 3.2 por ciento, con lo que hiló 12 resultados al alza, sin embargo, también significó una desaceleración ya que fue el menor avance anual desde septiembre.

El Inegi también publicó datos de ingresos en el sector servicios, los cuales cayeron cayeron 1.8 por ciento respecto a enero.

La caída en los ingresos por el suministro de bienes y servicios se dio también luego del alza registrada en el arranque del año.

De igual modo, el sector de servicios tuvo una contracción anual de 2.9 por ciento, su segunda contracción consecutiva y su mayor retroceso anual desde diciembre de 2021.

Según los datos del Inegi, ocho de los 10 subsectores relacionados a servicios mostraron retrocesos durante febrero.