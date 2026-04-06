La compañía prevé que la justa deportiva impulse los pagos electrónicos y consolide la infraestructura financiera en el país, expuso directivo

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

El Mundial de Futbol, explica, es una oportunidad para consolidar experiencias digitales que permanezcan en el país y fortalezcan su transición hacia una economía más digital.

Para el directivo, el reto no solo es garantizar que los pagos funcionen durante el torneo, sino que la infraestructura y las soluciones tecnológicas que se implementen se conviertan en un motor de crecimiento económico.

El objetivo es que tanto mexicanos como visitantes extranjeros puedan pagar de forma sencilla, rápida y segura, dentro y fuera de los estadios, en una experiencia que refleje el avance del ecosistema financiero nacional.

“Es un objetivo muy ambicioso y también de largo plazo. Sabemos que esto se tiene que construir, pero en las primeras etapas tenemos muy buenos resultados y eso nos da la convicción de que es el camino adecuado”, comentó Valdivia.

Pagos sin contacto se disparan

“Ya vimos el beneficio y la practicidad de los pagos sin contacto, cada vez vamos avanzando más”, agregó el ejecutivo.

Según Valdivia, el crecimiento muestra que los pagos digitales han dejado de ser una novedad para convertirse en una herramienta cotidiana, impulsada por la seguridad, la rapidez y la comodidad que ofrecen tanto a consumidores como a comercios.

Aunque el avance es significativo, el directivo reconoce que aún hay camino por recorrer, ya que la adopción debe mantenerse de forma progresiva y sostenida para alcanzar una mayor escala en todo el país.

Recordó que México sigue siendo una economía con alto uso de efectivo, un desafío que la industria financiera busca revertir a través de soluciones digitales accesibles y beneficios tangibles para los comercios.

“Todas estas tecnologías son las que hacemos en los más de 200 mercados en los que estamos presentes, pero aplicada a la realidad mexicana”, concluyó el directivo de VISA en México.