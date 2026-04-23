Wall Street abre en rojo, con la vista puesta en Irán y en resultados empresariales

Esto se da en medio de las tensiones entre EU e Irán, aun cuando el presidente Donald Trump dijo que extendería el alto el fuego

EFE

La tecnológica IBM también caía, un 11.7 por ciento, pues aunque desglosó unos sólidos resultados trimestrales decepcionó a los inversores con sus previsiones para 2026.

Mientras, el fabricante de vehículos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, caía un uno por ciento después de divulgar ayer que obtuvo un beneficio neto de 477 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 17 por ciento más interanual.

No obstante, sus ingresos fueron ligeramente inferiores a lo anticipado los mercados, que preveían 300 millones de dólares más.

Por su parte, la aerolínea estadounidense American Airlines subía un 4.6 por ciento después de informar de que obtuvo unos ingresos récord de 13.900 millones de dólares en el primer trimestre.

La empresa rebajó sus previsiones de beneficios para 2026 en medio de las subida de los precios del combustible por la guerra en Oriente Medio y anotó un aumento de más de cuatro mil millones de dólares en gastos relacionados con su encarecimiento.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes que extendería el alto el fuego con Irán hasta que presente una propuesta de acuerdo “sea cual sea el resultado”.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía esta mañana un 0.11 por ciento, hasta 93.06 dólares el barril, mientras los operadores siguen de cerca la situación en el estrecho de Ormuz.

El oro, activo refugio, bajaba un 0.2 por ciento, hasta los 4.743 dólares la onza; mientras que la plata perdía un 2.5 por ciento, hasta los 75.97 dólares.