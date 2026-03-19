Los ataques a instalaciones energéticas en Irán provocaron un súbito aumento en los precios del petróleo a nivel mundial

EFE

Además, el banco central estadounidense aseguró que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas “sigue siendo elevada” y que las repercusiones de la guerra son “inciertas”, algo que alertó a los inversores.

De hecho, el índice de volatilidad (VIX), conocido como el ‘indicador del miedo’ de Wall Street, subía un 6.62 por ciento, hasta los 26.75 puntos, a menos de tres puntos de su máximo desde que comenzaron las hostilidades.

Israel y Estados Unidos atacaron unas instalaciones gasísticas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, en la costa sur.

En el plano corporativo, el sector tecnológico ha sido uno de los más afectados en este inicio de la jornada.

Las acciones de Micron caían un 5.5 por ciento pese a que la compañía presentó tras el cierre del miércoles unos resultados trimestrales mucho mejores de lo pronosticado.

Los títulos de Nvidia restaban un 2.29 por ciento y los de Intel un 2.07 por ciento.

En otros mercados, el oro, activo refugio, perdía un 6.67 por ciento, hasta los 4.5690 dólares la onza, y la plata restaba un 12.42 por ciento, hasta los 67.95 dólares.