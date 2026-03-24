Wall Street abre en rojo tras enfriarse expectativas de negociación entre Irán y EU

Las alzas registradas el lunes fueron anuladas al no haber certeza de negociaciones entre EU, Israel e Irán

EFE

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 391 puntos, hasta los 45.817; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,66 %, hasta los 6.537 enteros; y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,78 %, hasta los 21.775 puntos.

La Bolsa de Nueva York vivió este lunes una jornada alcista después de que las declaraciones de Trump arrojaran algo de luz, casi por primera vez desde que se originó el conflicto, a la posibilidad de que acaben pronto las hostilidades.

Además, el mandatario ordenó aplazar durante cinco días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes con el objetivo de rebajar las tensiones y sobre todo desescalar el precio del petróleo, que seguía disparado.

En el terreno corporativo, Chevron avanzaba un 1,17 % y Apple un 0,18 %, mientras que Microsoft perdía un 1,32 %, Goldman Sachs un 0,85 %, Nvidia un 0,8 % y JPMorgan Chase un 0,4 %.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, continuó su descenso hasta los 4.355 dólares la onza, tras perder un 1,18 %. La plata, por su parte, se dejaba un 2,16 %, hasta los 67,86 dólares la onza.