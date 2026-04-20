Wall Street abre en rojo tras escalada de las tensiones entre EU e Irán

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas subió un 5.74 por ciento, hasta los 88.66 dólares por barril

EFE

La Bolsa de Nueva York volvió a anotar pérdidas, aunque muy ligeras, al inicio de la semana después despedir la anterior con el índice de 500 de las empresas más grandes de Wall Street por encima de los 7.100 puntos por primera vez.

Sin embargo, este fin de semana, el presidente de EU, Donald Trump, anunció que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, que él había ordenado.

El Ejército iraní denunció que el ataque supone una violación del alto el fuego de dos semanas pactado entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

Mientras tanto, Teherán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con EU., pese a que una delegación estadounidenses se encuentra viajando a Pakistán, país mediador.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este lunes un 5.74 por ciento, hasta los 88.66 dólares el barril.

En otro mercados, el oro, activo refugio, caía un 0.86 por ciento, hasta los 4.837 dólares la onza; mientras que la plata cedía un 1.88 por ciento, hasta los 80,30 dólares la onza.