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Finanzasjueves, 9 de abril de 2026

Wall Street abrió con ligeras caídas tras sesión de rebote por el alto el fuego en Irán

La incertidumbre en los mercados ha aumentado tras las acusaciones de Irán a EU de haber violado parte del acuerdo unas horas después de que entró en vigor

EFE

Sin embargo, las acusaciones de Irán a EU de haber violado parte del acuerdo, solo unas horas después de que entrara en vigor, han aumentado la incertidumbre en los mercados.

Teherán denunció que los ataques de Israel contra el Líbano suponen una violación del pacto, mientras que EU insiste en que este país no forma parte de la tregua.

Además, el país persa asegura que no ha reabierto el estrecho de Ormuz, mientras que la Casa Blanca rechaza esas afirmaciones al tildarlas de “falsas”.

El acceso al estrecho de Ormuz sigue estando “restringido, condicionado y controlado” por Irán, afirmó Sultan Al Jaber, director de la empresa petrolera estatal de Abu Dabi, según recoge The Wall Street Journal.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 0.05 por ciento, hasta los 4.779 dólares la onza; mientras que la plata restaba un 0.71 por ciento, hasta los 74.85 dólares.

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