Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta darán a conocer sus resultados trimestrales el miércoles después del cierre. El jueves será el turno de Apple.

AFP

El Dow Jones cedió un 0,06%, el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cayó un 0,90% y el S&P 500 perdió un 0,49%.

Según el Wall Street Journal, OpenAI, el creador de ChatGPT, no habría cumplido sus propios objetivos ni en términos de facturación ni en cuanto al número de nuevos usuarios.

El artículo ha reavivado los temores sobre la sostenibilidad del enorme gasto de Silicon Valley en IA. OpenAI hace parte del ecosistema de “nube” por sus enormes necesidades de almacenamiento y procesamiento de datos.

Sus socios, Oracle y CoreWeave perdieron el martes respectivamente un 4,07% y 5,79%.

Nvidia, fabricante de chips y primera capitalización bursátil en el mundo, cedió el 1,63%; AMD perdió un 3,37% y Broadcom, el 4,39%.

Para Patrick O’Hare, de Briefing.com, estas inquietudes representan ante todo “un pretexto viable” para vender.

“Un gran número de acciones han subido tanto en tan poco tiempo, en particular muchos valores del sector de los semiconductores, que la simple idea” de un tropiezo de OpenAI “bastaba para justificar una toma de beneficios”, comentó a la AFP.

Esta bajada de los valores tecnológicos se da antes de la publicación de resultados de los grandes nombres del sector.

Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta darán a conocer sus resultados trimestrales el miércoles después del cierre. El jueves será el turno de Apple.