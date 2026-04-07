Wall Street cierra mixto, casi plano, pendiente del ultimátum de Trump a Irán

Trump extendió el plazo para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz para las 18:00 horas, tiempo de México, de este martes

EFE

En las últimas horas, el mandatario ha recrudecido el tono contra Teherán y ha llegado a amenazar con acabar con su civilización si no hay acuerdo.

Previamente, prometió destruir todas las centrales energéticas iraníes, así como sus puentes y carreteras para devolver al país persa a "la Edad de Piedra".

Piden que Trump extienda su ultimátum a Irán dos semanas

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró la sesión en 112.95 dólares el barril, un 0.48 por ciento más que en la anterior.