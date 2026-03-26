









Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Los futuros del crudo estadounidense cerraron con un alza del 4.6 por ciento. / Foto: EFE

Los principales índices de Wall Street cayeron con fuerza el jueves y el Nasdaq confirmó una corrección, ante la preocupación de los inversores por la escalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha disparado los precios del petróleo y ha agravado el temor a la inflación.

El presidente Donald Trump dijo que Irán debe llegar a un acuerdo con Estados Unidos o enfrentarse a una ofensiva continuada, al tiempo que advirtió de que tomar el control del petróleo iraní era una opción.

Un alto funcionario de Irán declaró a Reuters que la propuesta estadounidense para poner fin a casi cuatro semanas de combates es “unilateral e injusta”, pero subrayó que la vía diplomática no se había agotado.

Te puede interesar: La guerra en Irán sigue en pleno apogeo a pesar de informaciones contrarias, asegura Netanyahu

La falta de señales claras de avance disparó los precios del petróleo. Los futuros del crudo estadounidense cerraron con un alza del 4.6 por ciento, frente al avance del 5.7 por ciento de los futuros del Brent.

Como resultado, los índices bursátiles borraron las ganancias del miércoles, cuando los inversores habían apostado por una desescalada de la guerra, que ha interrumpido los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 114.79 puntos, o 1.74 por ciento, a seis mil 476.89 unidades, mientras que el Nasdaq Composite perdió 513.56 puntos, o 2.34 por ciento, a 21 mil 416.27. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 481.68 puntos, o 1.04 por ciento, a 45 mil 955.00.