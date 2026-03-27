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Finanzasviernes, 27 de marzo de 2026

Wall Street sufre por la tensión en Oriente Medio: índices caen a su nivel más bajo en seis meses

El Dow, el S&P 500 y el Nasdaq sufrieron cada uno su quinta caída semanal consecutiva, la racha más larga de este tipo en casi cuatro años

Reuters

“Es evidente que el tono general se ha vuelto muy negativo y ahora hemos entrado en territorio de corrección”, dijo Ken Polcari, socio y estratega jefe de mercado de SlateStone Wealth.

“En definitiva, yo consideraría esto como una gran oportunidad, pero no me sorprendería que viéramos una caída de entre el 15 por ciento y el 20 por ciento antes de que esto termine”.

El índice de volatilidad del CBOE, considerado la medida del miedo en Wall Street, alcanzó su nivel más alto desde el 9 de marzo.

Las acciones de gran capitalización fueron las que más lastraron el índice de referencia S&P. Nvidia bajó alrededor de un dos por ciento y Amazon cerca de un cuatro por ciento.

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