Se turnó a comisiones una queja por topar en 90 días el pago de utilidades y no del 10% de las ganancias de las empresas mineras como marca la Constitución

Bertha Becerra / El Sol de México

“Este año fue productivo, pero estamos limitados en las utilidades. Esa es una afectación muy fuerte hacia el trabajador”, aseguró el dirigente del Sindicato, Carlos Pavón Campos.

En entrevista, dijo que con la 4T, al anexar la fracción VIII al Artículo 27 Constitucional, se redujeron las utilidades.

También notificó al Gobierno federal de la presentación de esta queja oficialmente, enfatizó el líder Pavón Campos.

Afirmó que la pobreza laboral se acentuará en el futuro y que afectará sobre todo a los jóvenes. “La gente joven trabaja con la esperanza de ahorrar en las Afore para su retiro”.

“Pero ahora los de la 4T quieren el 30 por ciento de las Afore para programas sociales. Esa es una cuenta que pertenece a los trabajadores. ¡Ya no habrá dinero!

“Es una mentira lo que dice el gobierno. No va a regresar ese dinero. Han gastado tanto dinero en este país para el tren Maya y programas sociales. Es un robo lo que hacen. La gente joven ahora no alcanza a entender este perjuicio”, asumió.

También se refirió a las reformas al Infonavit “que abre las puertas para que se utilice dinero de la subcuenta de los trabajadores en la construcción de viviendas”.

“Esto es un robo en despoblado, Cuando tenían que ser garantes y cuidar ese dinero de los trabajadores, ahora quieren disponer de ello”, dijo con indignación.

Consideró otro retroceso para el bienestar de los trabajadores, la limitación a las horas extra en la reforma para aplicar paulatinamente la reducción de 48 a 40 horas laborales a la semana.

Por todo eso, el FRENTE no se quedará callado. Defendera a sus 17 mil afiliados que desde 2019 resultaron afectados por la 4T.