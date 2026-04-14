31 minutos dará concierto gratuito en el Zócalo de CDMX para festejar el Día del Niño: hora y día del evento
La Secretaría de Cultura capitalina confirmó que el mejor noticiero de Latinoamérica dará una nueva demostración musical ante su público mexicano
Jorge Morales
El mejor noticiero de Latinoamérica, 31 minutos dará una nueva demostración musical ante su público de la Ciudad de México con motivo de la celebración del Día del Niño.
La Secretaría de Cultura capitalina dio a conocer que el evento en el Zócalo se llevará a cabo el jueves 30 de abril.
“Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México”, publicó la intitución
Asimismo, se confirmó que el concierto comenzará a las 19:00 horas.
La noticia también fue compartida a través del Instagram del canal
“¡Atención, niñas, niños y fans de todas las edades! #31Minutos llegará al Zócalo de la #CDMX con un concierto gratuito por el Día de la Niñez, anuncia @ClaraBrugadaM”, publicó el medio de comunicación.
Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.
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