31 minutos dará concierto gratuito en el Zócalo de CDMX para festejar el Día del Niño: hora y día del evento

La Secretaría de Cultura capitalina confirmó que el mejor noticiero de Latinoamérica dará una nueva demostración musical ante su público mexicano

Jorge Morales

El mejor noticiero de Latinoamérica, 31 minutos dará una nueva demostración musical ante su público de la Ciudad de México con motivo de la celebración del Día del Niño.

La Secretaría de Cultura capitalina dio a conocer que el evento en el Zócalo se llevará a cabo el jueves 30 de abril.

“Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México”, publicó la intitución

Asimismo, se confirmó que el concierto comenzará a las 19:00 horas.

La noticia también fue compartida a través del Instagram del canal Once Noticias :

“¡Atención, niñas, niños y fans de todas las edades! #31Minutos llegará al Zócalo de la #CDMX con un concierto gratuito por el Día de la Niñez, anuncia @ClaraBrugadaM”, publicó el medio de comunicación.