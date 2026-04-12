31 minutos presenta Radio Guaripolo II en CDMX a lo grande

El show contó con un lleno total en el cierre de su residencia en el Auditorio Nacional

Belén Eligio / El Sol de México

Peluches, orejas del conejo Juan Carlos Bodoque (uno de los personajes principales), y playeras inspiradas en los títeres, acompañaban a los asistentes, quienes empezaron la fiesta desde antes del inicio, haciendo la ola y aplaudiendo.

En cuanto se apagaron las luces se escuchó la primera ovación, dirigida a “Policarpio Avendaño”, quien anunciaba el inicio del programa encabezado por Guaripolo.

Pero la bulla se volvió más fuerte cuando Juan Carlos Bodoque se sumó a la sección “Llama usted o llamo yo”, recibiendo una ronda de aplausos que se extendió durante casi un minuto.

Como ya es costumbre en “31 minutos”, las referencias a la cultura pop no faltaron, e incluyeron elementos de títulos como “El chavo del ocho”, “Better Call Saul” y chistes locales de los mexicanos.

Antes de finalizar el show, los titiriteros agradecieron al público por acogerlos durante tantos años: “Nunca en nuestra vida pensamos hacer un Auditorio Nacional, y ya llevamos como cinco”, expresó Pedro Peirano, quien da voz a Tulio.

“Radio Guaripolo II” se presentará nuevamente este domingo 12 de abril, a las 17:00 horas en Auditorio Nacional.