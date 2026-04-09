“A nadie le importaba”: Lisa Kudrow sobre su papel en “Friends”

La actriz señaló que pese a participar en “Friends”, su trabajo no fue del todo valorado

Daniel Montes de Oca

También aprovechó para desmentir que ella fuera la encargada de liderar el elenco fuera de las cámaras y mucho menos ser la causante de que el reparto negociara sus salarios de forma colectiva, en vez de individual.

Sin embargo, la actriz dejó en claro que no tiene intenciones de regresar a las comedias de situación, al considerar que ya no se producen con la calidad de antes.

Regreso con The Comeback

La trama está co-escrita, co-dirigida y protagonizada por la misma Lisa Kudrow.