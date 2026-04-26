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Gossipdomingo, 26 de abril de 2026

Actores de La Casa del Dragón reciben máscaras oficiales del Consejo Mundial de Lucha Libre en la CCXP México

Los “Dragones” mexicanos los nombraron “Dragones oficiales” en el evento en el que presentaron un adelanto exclusivo de la tercera temporada de la serie que se estrenará en junio en HBO

Belén Eligio / El Sol de México

Este encuentro se dio dentro del marco de la CCXP México, donde presentaron un adelanto exclusivo de la tercera entrega de la serie del universo de “Juego de Tronos”, que se estrenará en junio en HBO.

Los fans recibieron globos aplaudidores antes de iniciar el panel, por lo que la efusividad se sintió desde el primer momento.

Fabien, quien interpreta a “Ser Creston Cole”, aprovechó para dar un mensaje en español a sus seguidores mexicanos: “He viajado bastante, y no creo que haya una ciudad en el mundo mejor que ésta”.

Prometen una temporada llena de acción

Los actores adelantaron que esta tercera entrega viene cargada de acción y sangre, y aseguraron que los fans se sorprenderán por la magnitud que lograron en esta ocasión.

Matt Smith explicó que está temporada ellos y el equipo de producción “queríamos crear algo en gran escala, atrevido. Y teníamos mucha ambición, en cuanto a la teatralidad de la guerra”.

Casi al finalizar el panel, la también estrella de “The Crown” recibió un ejemplar del ya tradicional “Dr. Simi” en manos de un fan con buena puntería, que logró hacerlo aterrizar en el escenario.

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
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