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Gossipmiércoles, 24 de junio de 2026

Actriz de serie “Nadie nos va a extrañar” pide seguidores para evitar que le quiten proyectos

Daniela Luque dijo que no aprovechó la popularidad de la serie para crecer en redes sociales, por lo que ahora pide una oportunidad

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Ali Rodríguez / El Sol de México

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Usuarios en TikTok respaldan a la “maestra Ilse”

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Ali Rodriguez Rios
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