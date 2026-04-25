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Gossipsábado, 25 de abril de 2026

Adal Ramones y comediantes desafían la funa con una película irreverente: si no te gusta, no la veas

En plena era de la corrección política, Adal Ramones, Hugo “El Cojo Feliz” y Ricardo Pérez alzan la voz ante las cancelaciones en redes con “A toda madre”

Froylan Escobar Lara/Enviado

“El guion lo estaba escribiendo para mis amigos de Campeche, realmente es un medio tributo a mis amigos de ahí del sur, que igual los dos estuvieron invitados a la peli”, comentó el director, Max del Río.

Una comedia irreverente

“Queremos que la gente sepa, que se van a meter a la sala a ver una comedia irreverente y que van a haber momentos en los que, incluso al consumidor de comedia irreverente se sorprenda, y es para ellos, no para los que quieran discutir en X”, mencionó Ricardo Pérez.

El equipo involucrado en el filme aseguró que los chistes están medidos, que consultaron a especialistas para no errar en ciertas temáticas.

Cuenta con las actuaciones de Lourdes Echevarría, Isabel Fernández, y Jesús Ochoa, entre otros.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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