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Gossipmiércoles, 25 de marzo de 2026

Además de Miley Cyrus, dos actrices estuvieron cerca de ser Hannah Montana

Gary Marsh, director general creativo de Disney, dijo que tomó “el riesgo” de elegir a Miley Cyrus con la idea de crear a la siguiente estrella

Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Quiénes fueron las actrices que pudieron ser Hannah Montana?

La comptencia estuvo tan cerrada que Gary Marsh, dijector creativo de Disney, reveló que la decisión final tomó 11 meses.

Incluso, Taylor Momsen estuvo más cerca que Daniella Monet de ser la estrella pop pues grabó un episodio piloto de la serie.

¿Por qué eligieron a Miley Cyrus para ser Hannah Montana?

Si bien las actrices tenían un perfil similar, Gary Marsh recordó que Miley se distinguió por ser “auténtica y real”, además que al ser originaria de Tenesse tenía un perfil que encajaba mejor con la estrella pop.

Finalmente, Marsh dijo que el exito de Hannah Montana también fue un logro de Miley Cyrus. Apostaron por el personaje tanto que incluso cambiaron el nombre piloto de “Chloe” por “Miley”.

Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.

Ali Rodriguez Rios
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