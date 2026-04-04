Gossipsábado, 4 de abril de 2026
Adiós Tommy Shelby: “Peaky Blinders” tiene nuevo protagonista
La historia estará ambientada 10 años después de la película “Peaky Blinders: El Hombre Inmortal”
Daniel Montes de Oca
La serie, cuyo rodaje ya comenzó en Birmingham, también contará en su reparto con Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch y Lucy Karczewski.
El heredero de Tommy Shelby
Finalmente, la serie tiene confirmadas dos temporadas con seis episodios cada una, y se espera su estreno para 2027.