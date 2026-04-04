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Gossipsábado, 4 de abril de 2026

Adiós Tommy Shelby: “Peaky Blinders” tiene nuevo protagonista 

La historia estará ambientada 10 años después de la película “Peaky Blinders: El Hombre Inmortal”

Daniel Montes de Oca

La serie, cuyo rodaje ya comenzó en Birmingham, también contará en su reparto con Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch y Lucy Karczewski.

El heredero de Tommy Shelby

Finalmente, la serie tiene confirmadas dos temporadas con seis episodios cada una, y se espera su estreno para 2027.

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