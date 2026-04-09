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Gossipjueves, 9 de abril de 2026

Afrika Bambaataa, pionero del hip hop, muere a los 67 años

El DJ falleció la madrugada de este jueves tras complicaciones con una enfermedad degenerativa

Wendy Vega / El Sol de México

En la década de los 70, el aún pandillero comenzó a organizar fiestas donde abundaba la música hip hop, por lo que estos eventos se convirtieron en grandes reuniones callejeras que él protagonizaba.

Pese a ser considerado uno de los pioneros y personalidades importantes dentro del hip hop, Afrika Bambaataa fue acusado de abuso sexual infantil por numerosos menores.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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