Aitana le confiesa a Rosalía que su exnovio le advirtió que le sería infiel al año de relación
En el reciente concierto de Rosalía en Madrid, la invitada especial fue la cantante Aitana quien compartió que su expareja de dio “fecha de caducidad” a su relación
Wendy Vega / El Sol de México
Cuando Aitana intentó regresar a esa relación, su exnovio realizó una serie de declaraciones que involucraban a Rosalía, por lo que la cantante sintió vergüenza y decidió dejar las cosas así.
“Tengo que confesar otra cosa yo aquí, me pidió disculpas y no se lo perdoné, perdón”, dijo Rosalía.
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.
- ¿Harías 50 burpees antes de ir a la oficina? El requisito que una empresa pedía para darte trabajo
- Artemis II viaja “con el poder del prisma lunar”: ingenieros de la NASA usan al gato de Sailor Moon como amuleto
- Aitana le confiesa a Rosalía que su exnovio le advirtió que le sería infiel al año de relación