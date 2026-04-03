En el reciente concierto de Rosalía en Madrid, la invitada especial fue la cantante Aitana quien compartió que su expareja de dio “fecha de caducidad” a su relación

Wendy Vega / El Sol de México

Cuando Aitana intentó regresar a esa relación, su exnovio realizó una serie de declaraciones que involucraban a Rosalía, por lo que la cantante sintió vergüenza y decidió dejar las cosas así.

“Tengo que confesar otra cosa yo aquí, me pidió disculpas y no se lo perdoné, perdón”, dijo Rosalía.