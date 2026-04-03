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Gossipviernes, 3 de abril de 2026

Aitana le confiesa a Rosalía que su exnovio le advirtió que le sería infiel al año de relación

En el reciente concierto de Rosalía en Madrid, la invitada especial fue la cantante Aitana quien compartió que su expareja de dio “fecha de caducidad” a su relación

Wendy Vega / El Sol de México

Cuando Aitana intentó regresar a esa relación, su exnovio realizó una serie de declaraciones que involucraban a Rosalía, por lo que la cantante sintió vergüenza y decidió dejar las cosas así.

“Tengo que confesar otra cosa yo aquí, me pidió disculpas y no se lo perdoné, perdón”, dijo Rosalía.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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