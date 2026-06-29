Aldo de Nigris exhibe cobro de casi 40 mil pesos en restaurante del chef Salt Bae: Me la aplicaron
El ganador de La Casa de los Famosos México contó que los meseros supuestamente le informaron que el chef Salt Bae tiene un modus operandi para “cobrar más”
Ali Rodríguez / El Sol de México
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