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Gossiplunes, 29 de junio de 2026

Aldo de Nigris exhibe cobro de casi 40 mil pesos en restaurante del chef Salt Bae: Me la aplicaron

El ganador de La Casa de los Famosos México contó que los meseros supuestamente le informaron que el chef Salt Bae tiene un modus operandi para “cobrar más”

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Ali Rodríguez / El Sol de México

Ali Rodriguez Rios
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