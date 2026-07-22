elsoldemexico
Gossipmiércoles, 22 de julio de 2026

Alejandra Jaramillo sale del programa que conducía luego de que recibió críticas por burlarse de la Selección Mexicana

La conductora ecuatoriana se había burlado de la eliminación de México del Mundial argumentando que ella recibió “todo tipo de comentarios” cuando la Selección Nacional derrotó a Ecuador

Síguenos en:whatsappgoogle

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Por qué funaron a la conductora Alejandra Jaramillo?

Karol G-Rosalía
Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Cambios en el gabinete de la Ciudad de México 

image
Luis Carriles

Aguas profundas / El caso Ingemar-Ruffo-Kevinson

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Ruido en Chihuahua

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco Duro / Tren Maya o Tren Malla

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES