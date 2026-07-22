Alejandra Jaramillo sale del programa que conducía luego de que recibió críticas por burlarse de la Selección Mexicana
La conductora ecuatoriana se había burlado de la eliminación de México del Mundial argumentando que ella recibió “todo tipo de comentarios” cuando la Selección Nacional derrotó a Ecuador
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