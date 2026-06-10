Alejandro Fernández aclara rumores sobre supuestos problemas en su voz y lengua: me tomé una pastilla de miel
El cantante también confesó que está nervioso debido a que es el encargado de entonar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial
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