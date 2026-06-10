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Gossipmiércoles, 10 de junio de 2026

Alejandro Fernández aclara rumores sobre supuestos problemas en su voz y lengua: me tomé una pastilla de miel

El cantante también confesó que está nervioso debido a que es el encargado de entonar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué le pasó en la lengua a Alejandro Fernández?

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Alma Rosa Hidalgo
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