Alejandro Marcovich sale del hospital tras semanas en coma; continuará su recuperación en casa
El exguitarrista de Caifanes pasó varias semanas internado en un hospital tras sufrir un Accidente Cerebro Vascular
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