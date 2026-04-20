La nueva versión con banda del tema de José Alfredo Jiménez es el primer sencillo de un álbum homenaje, que incluirá duetos con distintos artistas

Luis Valdovinos / El Sol de México

Una vez más, las voces de Vicente Fernández y Alejandro Fernández se cruzan en un reencuentro musical que apela directo a la nostalgia. Padre e hijo vuelven a compartir micrófono para interpretar “El rey”, uno de los himnos más representativos de la música mexicana.

El tema forma parte de un adelanto de un álbum homenaje en el que distintas figuras se suman a duetos construidos a partir de las grabaciones de “Don Chente” y con acompañamiento de banda sinaloense.

Esta nueva versión cuenta con la producción de Edén Muñoz, quien apuesta por mantener la esencia del clásico con un tratamiento contemporáneo.

La composición, obra de José Alfredo Jiménez, suma además la participación de Áureo Baqueiro en la ingeniería de sonido, colaborador cercano de la familia Fernández a lo largo de los años.

“Visitar el estudio para crear esta nueva versión de ‘El rey’ fue muy significativo para mí, y algo que disfruté muchísimo”, compartió Alejandro Fernández a través de sus redes sociales, al referirse al proceso detrás de este nuevo lanzamiento.

Honra su legado

La producción busca mantener vigente el legado de Vicente Fernández, una de las figuras más representativas de la música tradicional mexicana, quien falleció el 12 de diciembre de 2021; un proyecto realizado con la autorización de la familia Fernández y que utiliza los másters originales de su voz.

Además del tema, ya disponible en plataformas de streaming, el lanzamiento se acompaña de un video con la letra de la canción, que intercala imágenes de ambos intérpretes, reforzando el carácter emotivo de este reencuentro musical.

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“El rey” es el primer sencillo de la producción, lo que deja a la expectativa cuáles serán las siguientes canciones, así como los otros artistas que se sumarán a este álbum homenaje.