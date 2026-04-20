Alex y Camila Fernández viven momento emocional en “Juego de Voces”

Camila y Alex Fernández protagonizaron el momento más emotivo del programa al dedicarse cartas y canciones en el escenario

Luis Valdovinos / El Sol de México

Todo comenzó con la lectura de una carta de Camila a Alex, donde le compartió un mensaje de hermandad.

“Te admiro porque no te diste por vencido, no diste marcha atrás y nunca te fuiste. Te convertiste en un padre amoroso, en un gran cantante. Por eso siempre sé que vas a estar ahí cuando más te necesito”, le leyó.

Luego de quebrarse en llanto, Camila Fernández tomó el micrófono para interpretar “No importa la distancia”, tema popularizado por Ricky Martin.

La respuesta de Alex Fernández no se quedó atrás, una carta abierta y otra canción, dirigidas a su hermana.

“Siento que tú sientes que me he distanciado mucho de todos ustedes, de la familia en general, pero quiero que sepan que yo siempre voy a estar ahí para ti, que siempre eres mi hermana que adoro, que amo”, mencionó.

“Estoy súper orgulloso de ti, de todo lo que has hecho, de todo lo que estás haciendo, de la estrella en que te estás convirtiendo, de la gran mamá que eres también”, añadió.

El giro más sorpresivo llegó con “Caballo de palo”, tema que Alex eligió al recordar que Camila lo cantaba de niña.

En ese punto, el momento creció en lo familiar, cuando América Guinart se sumó al número, acompañada también por Cayetana, hija de la intérprete.

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Ambos números se convirtieron en el punto más alto de la noche. Tras la carga emotiva, Camila Fernández redondeó su participación con un dueto junto a Jorge Medina en el tema “El final de nuestra historia”.