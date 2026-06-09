Alfonso Herrera dará voz a “El Gato con sombrero” en nueva película del personaje infantil
El actor Alfonso Herrera regresa al mundo del doblaje con un entrañable personaje infantil
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿De qué trata “El Gato con sombrero”?
¿Cuáles son los personajes que ha doblado Alfonso Herrera?
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