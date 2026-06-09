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Gossipmartes, 9 de junio de 2026

Alfonso Herrera dará voz a “El Gato con sombrero” en nueva película del personaje infantil

El actor Alfonso Herrera regresa al mundo del doblaje con un entrañable personaje infantil

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿De qué trata “El Gato con sombrero”?

¿Cuáles son los personajes que ha doblado Alfonso Herrera?

Ali Rodriguez Rios
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