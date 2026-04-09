Almodóvar critica el silencio de Hollywood y anticipa un Cannes más valiente en contra de la guerra











Ciudad de Mexico , 9 de abril de 2026 Ver más periódicos

El cineasta español destacó que en la gala del Oscar, Javier Bardem fue el único actor en pronunciarse sobre Gaza. / Cortesía | AFP

Contrario al silencio de los galardonados en la reciente entrega del Oscar, los cineastas que acudirán al Festival de Cannes convertirán al certamen en “el altavoz contra la brutalidad de las guerras”, dijo este jueves el cineasta español Pedro Almodóvar, en declaraciones a un grupos de medios, en París, entre ellos, la agencia EFE.

Estoy seguro de que habrá una diferencia enorme entre la reacción de los que sean premiados o de los que salgan al escenario para presentar películas o dar algún premio. Estoy seguro de que (en Cannes) va a ser totalmente distinto de lo que ha ocurrido en los Oscar. Afirmó Almodóvar

El realizador, que compite por la Palma de Oro en la próxima edición del Festival de Cannes, con ”Amarga Navidad”, recordó que el actor Javier Bardem, fue el único que en la gala del Oscar “se implicó”, denunciando las guerras en Gaza e Irán.

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Ningún otro americano o de los que salieron a recibir premios tuvieron el valor realmente de hablar de la situación espantosa en el que vive el mundo ahora mismo. Agregó

Tras el anuncio de la competencia oficial del Festival de Cannes, el periódico digital español elDiario.es, difundió un video en el que el director celebró el hecho “insólito” que entre los 21 filmes en competencia, hay tres españoles, además de su nueva cinta, “Amarga Navidad”, “La bola negra”, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, los realizadores conocidos como “Los Javis”, y “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen, que protagoniza Javier Bardem.

Son tres películas además muy distintas, de tres generaciones de directores que también ponemos tres películas muy distintas. Yo creo que es un momento de enhorabuena para el cine español. Explica el director de “Todo sobre mi madre”

Cannes es el gran festival que celebra el cine de autor. Así que debemos congratularnos de que en mayo estaremos tres películas compitiendo para esa Palma de Oro que, aunque no llegue, ya el hecho de estar seleccionados es muy importante. Menciona.