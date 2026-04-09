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Gossipjueves, 9 de abril de 2026

Almodóvar critica el silencio de Hollywood y anticipa un Cannes más valiente en contra de la guerra

Este jueves se anunció la selección oficial en la que el director compite con “Amarga Navidad”; el certamen será “el altavoz” que el Oscar no fue, considera

Rosario Reyes / El Sol de México

Tres españoles aspiran a la Palma de Oro

Lista completa de las películas en competencia en Cannes 2026:

Amante de la literatura, la música y las series. Reportera y editora de las fuentes de espectáculos y cultura con 35 años de experiencia.

Rosario Reyes
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