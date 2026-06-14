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Gossipdomingo, 14 de junio de 2026

Amistad de Oliver Tree y Aarón Mercury: así fue cómo el cantante estadounidense aceptó presentarse en Supernova

El creador de contenido se dijo “devastado” por el fallecimiento del cantante estadounidense que consideraba un “hermano”, quien falleció tras la colisión del helicóptero donde viajaba

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cómo surgió la amistad entre Oliver Tree y Aarón Mercury?

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Alma Rosa Hidalgo
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