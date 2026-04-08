Andrea Bocelli en CDMX: quiénes son los invitados que tendrá en el concierto gratis del Zócalo

El Zócalo capitalino tendrá una velada llena de ritmos musicales italianos y mexicanos, una combinación que está causando intriga entre el público

Samantha Laurent

En este sentido, será una noche donde no solo los capitalinos disfrutarán de la ópera, sino también de otros géneros, algo que genera intriga por cómo podría terminar esta mezcla de ritmos.

¿Quiénes serán los invitados del concierto de Andrea Bocelli?

Sin duda esto ha generado expectativas y curiosidad por cómo se podría escuchar esta mezcla de música que distan de manera descomunal, pero que al parecer promete ser una experiencia extrañamente satisfactoria.

No todo será de Iztapalapa para el mundo, pues a la lista de invitados también se ha integrado la cantante Ximena Sariñana, quien aportará con su estilo pop a esta presentación.

Desde ya, esta combinación de ritmos mexicanos con la música del italiano está causando sensación y es por esta razón que se espera sea un evento lleno de sorpresas, diversión, pero también de apreciación musical.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Andrea Bocelli?

Aparta en tu calendario el sábado 18 de abril, pues puede que sea la única oportunidad que tengas de ver a estos tres artistas en un mismo escenario y gratis.

El concierto iniciará a las 19:00 horas, pero como ya es costumbre, procura llegar con la mayor anticipación que puedas, si es que quieres estar en un lugar desde donde tengas una buena vista.

Recuerda que es recomendable evitar llevar artículos que puedan estorbar. Entre menos lleves, mejor, y así también será más rápido tu acceso.