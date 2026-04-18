La plancha del Zócalo ya muestra una importante afluencia en donde se dieron cita fanáticos de todas las edades

Belén Eligio / El Sol de México

Con una ausencia cercana a los tres años de nuestro país, Bocelli comenzó su concierto en el Zócalo capitalino alrededor de las 19:20 horas para deleitar a propios y extraños con un concierto que promete ser recordado por varios años.

En medio de un público de todas las edades, la expectativa es alta en torno al regreso de uno de los cantantes más famosos del mundo.

Con La Donna e Mobile como segunda canción interpretada por Bocelli, se pudo sentir el cariño que el público mexicano le tiene, no sólo a Andrea Bocelli, si no incluso a la música clásica, demostrando por qué México es uno de los sitios favoritos de varios artistas de talla internacional.