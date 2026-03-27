elsoldemexico
Gossipviernes, 27 de marzo de 2026

Andrea Bocelli ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció a través de sus redes sociales el próximo magno evento en la capital

Wendy Vega / El Sol de México

El Zócalo de la Ciudad de México se convertirá nuevamente en el escenario más grande de la capital que recibirá al cantante y musico italiano, Andrea Bocelli, quien ofrecerá un concierto completamente gratuito en la capital.

A través de sus redes sociales, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció el evento a cargo del musico italiano quien contará con la participación de invitados especiales.

El concierto se realizará el sábado 18 de abril de 2026.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Si no hay seguridad, no habrá inversión minera

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Las huellas de Next Energy 

image
Saúl Monreal Ávila

Plan B: consumatum est

image
Rubén Moreira

Hawaii 5-0 y la ministra japonesa

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES