Andrea Bocelli ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo
La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció a través de sus redes sociales el próximo magno evento en la capital
Wendy Vega / El Sol de México
El Zócalo de la Ciudad de México se convertirá nuevamente en el escenario más grande de la capital que recibirá al cantante y musico italiano, Andrea Bocelli, quien ofrecerá un concierto completamente gratuito en la capital.
A través de sus redes sociales, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció el evento a cargo del musico italiano quien contará con la participación de invitados especiales.
El concierto se realizará el sábado 18 de abril de 2026.
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.