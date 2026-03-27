Andrea Bocelli ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció a través de sus redes sociales el próximo magno evento en la capital

Wendy Vega / El Sol de México

El Zócalo de la Ciudad de México se convertirá nuevamente en el escenario más grande de la capital que recibirá al cantante y musico italiano, Andrea Bocelli, quien ofrecerá un concierto completamente gratuito en la capital.

A través de sus redes sociales, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció el evento a cargo del musico italiano quien contará con la participación de invitados especiales.

El concierto se realizará el sábado 18 de abril de 2026.