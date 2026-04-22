Angélica María y Enrique Guzmán no piensan en el retiro

En medio de su despedida de los escenarios juntos, Angélica María y Enrique Guzmán preparan varias presentaciones

Luis Valdovinos / El Sol de México

Con décadas de experiencia en el Rock and Roll y la balada, consideran que los indicados para señalar el momento del retiro son sus fans.

En este momento de actividad, tras décadas de amistad y una relación que ellos mismos definieron como “de manita sudada”, Enrique Guzmán y Angélica María alistan una serie de presentaciones como parte de su despedida juntos.

Entre ellas, una fecha especial el 10 de mayo en el Auditorio Nacional, para celebrar el Día de las Madres.

El espectáculo durará alrededor de cuatro horas, con éxitos interpretados de manera individual, además de un set en conjunto y un segmento acompañado de mariachi.

Previo a la fecha, la cantante señaló que el concierto también puede funcionar como un regalo para las madres que la han acompañado a lo largo de su carrera.

Sobre su experiencia en la maternidad, Angélica María expresó su goce por compartir la vida con su hija Angélica Vale.

La gira de despedida comprende más fechas en otras ciudades de la república, y luego de ese recorrido, ambos se centrarán en proyectos individuales.