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Gossipmiércoles, 12 de agosto de 2026

Animals: todo lo que debes saber de la película de Ben Affleck con Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz

La cinta está dirigida y protagonizada por Affleck, quien estrenará su sexta película desempeñando dicho rol

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Jorge Morales

Matt Damon

¿De qué trata Animals? de Ben Affleck

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¿Cuántas películas ha dirigido Ben Affleck?

Jorge Morales - YESICA CADENA
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