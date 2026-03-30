Las protagonistas de “El diablo viste a la moda 2” vistieron en rojo y azul en el arranque del tour mundial para presentar la segunda parte de la película que se estrenó hace 20 años

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“¿ Cómo podrías decir que no ?”, contestó Streep a la pregunta de la conductora del evento Martha Debayle, respecto a por qué aceptar hacer una secuela 20 años después.

¿De qué trata “El diablo viste a la moda 2”?

“El diablo viste a la moda 2” se estrenará el 30 de abril en cines, pero ya se presentó un adelanto de lo que la gente podrá disfrutar.

Entonces Andy recibe una nueva oferta de trabajo, que la llevará nuevamente junto a Miranda Priestly (Meryl Streep). Cuando pensaba que todo estaría “en orden” con su exjefa, se percata de todo lo contrario.