Anuncian millonario proyecto cinematográfico en Morelos

Sobre este nuevo fondo, Marcelo Ebrad aseguró que es un buen comienzo, ya que supera lo invertido en producciones audiovisuales del estado en 2025.
Complejo de estudios de filmación
En el evento se aseguró que actualmente el estado está en platicas y firmas de acuerdos para “superproducciones”, sin embargo se negaron a adelantar más información de las empresas implicadas, así como de las filmaciones.
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CUERNAVACA.- Ya sea por su clima, geografía o cercanía con la capital del país, el estado de Morelos ha sido históricamente un destino propicio para la industria cinematográfica, donde han filmado actores como Barbara Stanwyck, Chuck Norris, Johnny Depp, Clint Eastwood y Will Smith.
Para propiciar que las producciones cinematográficas en su territorio se multipliquen, el gobierno de Morelos impulsó reformas a la Ley de Filmaciones, recientemente aprobadas por el Congreso local, las cuales derivarán en un proyecto millonario, que incluye la creación de un incentivo económico, la construcción de estudios de grabación y acuerdos de inversión con empresa extranjeras.
Así lo dieron a conocer autoridades durante el “Encuentro Cinematográfico de Morelos”, al que acudieron profesionales del cine y fue encabezado por el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrad, y la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, quienes explicaron que el incentivo económico será posible con la conformación del Fideicomiso público para el impulso a la industria fílmica, cuyo fondo será permanente y tendrá como base 80 millones de pesos.
“La industria cinematográfica en Morelos se plantea como una industria que ayuda a la promoción del estado, pero fundamentalmente tiene como objetivo el fortalecimiento de las actividades económicas, incluyendo el desarrollo de empleo especializado”, dijo la gobernadora Margarita González Arabia.
“Es como una aceleradora a gran escala que va a llevar a que el impacto en términos de posibilidades de producción crezca alrededor de quizás cinco veces. Es algo muy relevante para el estado de Morelos y para todo el país”, dijo el secretario, que celebró que las reformas en apoyo al cine corresponden con el anunció de la presidenta Claudia Sheinbaum, “de un paquete de estímulos importantes a nivel federal”, como resultado del análisis de los sectores de producción con mayor potencial de crecimiento, entre ellos, el audiovisual.
En su intervención, José Antonio Esparza, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) en Morelos, adelantó que ya se tiene programada la construcción de un complejo de estudios cinematográficos y audiovisuales para 2027.
“Estamos trabajando toda la parte del branding para poder poner un nombre y la parte arquitectónica; ya tenemos conformado el fondo de inversión inicial cercano a 30 millones de dólares para desarrollarse en la zona norte de Morelos. Básicamente serán foros, estudios, talleres, backlogs, un circuito para cenas de running shots, oficinas de producción, todo lo que son servicios y áreas de camerinos, catering, hotel y villas de hospedaje”, expresó.
El gobierno de Morelos ha planteado desde su Secretaría de Cultura, una estrategia basada en la profesionalización del sector y la exhibición de cine mexicano. Algunas de las acciones concretas que han desarrollado son programas de formación, la creación del Centro de Artes Digitales, así como la promoción de cineclubes y la rehabilitación del Cine Morelos.