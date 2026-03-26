Anuncian millonario proyecto cinematográfico en Morelos

Con fideicomiso, estudios de grabación cinematográfica e inversión extranjera, el gobierno morelense busca acrecentar producciones nacionales e internacionales

Kevin Aragón

Sobre este nuevo fondo, Marcelo Ebrad aseguró que es un buen comienzo, ya que supera lo invertido en producciones audiovisuales del estado en 2025.

Complejo de estudios de filmación

En el evento se aseguró que actualmente el estado está en platicas y firmas de acuerdos para “superproducciones”, sin embargo se negaron a adelantar más información de las empresas implicadas, así como de las filmaciones.