Gossipjueves, 2 de julio de 2026

Aparición de Renata Haro en partido de México en Mundial provoca que admita divorcio con actor Juan Diego Covarrubias

Juan Diego Covarrubias aclaró que no había hablado antes de su divorcio por un tema de confidencialidad, aunque aclaró que mantiene una buena relación con Renata Haro

Ali Rodríguez / El Sol de México

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Juan Diego Covarrubias pide detener las acusaciones contra Renata Haro

Ali Rodriguez Rios
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