Aparición de Renata Haro en partido de México en Mundial provoca que admita divorcio con actor Juan Diego Covarrubias
Juan Diego Covarrubias aclaró que no había hablado antes de su divorcio por un tema de confidencialidad, aunque aclaró que mantiene una buena relación con Renata Haro
Ali Rodríguez / El Sol de México
Juan Diego Covarrubias pide detener las acusaciones contra Renata Haro
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