El cantautor mexicano apuesta por una nueva etapa creativa, luego de cumplir dos años como solista

Luis Valdovinos / El Sol de México

A poco más de dos años de haber iniciado su camino como solista, el joven artista reconoce que su enfoque ha cambiado, permitiéndole explorar con mayor detalle distintas partes de sus canciones y darles una nueva dimensión.

“Desde las composiciones también hemos ajustado el proceso: antes empezábamos por la parte vocal y ahora primero trabajamos lo musical. La letra antes ya llegaba muy definida al estudio, y ahora la seguimos moviendo ahí mismo”, añadió.

Esa experiencia se ve reflejada en el camino hacia su próximo EP, en una etapa en la que, por primera vez realizó un cover: “Contigo aprendí”, de Armando Manzanero.

El proceso, compartió, fue rápido y divertido, aunque no dejó de lado el riesgo que implica reinterpretar un clásico de tal magnitud.

La propuesta electrónica se presenta como una apuesta al ambiente retro que permea en la escena actual, un “revival” que remite a la época en la que agrupaciones como Belanova cobraron fuerza.

Con la mira puesta en el lanzamiento de su próximo EP, Apolinar también alista una serie de fechas en México, con las que busca llevar esta nueva etapa a los escenarios.