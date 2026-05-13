Arcángel recibe críticas en redes por calificar de “estupidez” la petición de que España ofrezca disculpas a América

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El cantante con raíces dominicanas y puertorriqueñas aseguró que estaba orgulloso de España y le encantaba su idioma
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