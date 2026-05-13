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Gossipmiércoles, 13 de mayo de 2026

Arcángel recibe críticas en redes por calificar de “estupidez” la petición de que España ofrezca disculpas a América

El cantante con raíces dominicanas y puertorriqueñas aseguró que estaba orgulloso de España y le encantaba su idioma

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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¿Qué países han solicitado que España se disculpe?

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Alma Rosa Hidalgo
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