Army vs show de Jimmy Fallon: fans de BTS acusan maltrato durante grabación del programa

El fandom de BTS que tuvo la oportunidad de estar presente en la grabación de “The Tonight Show”, también acusó a la producción de racismo por un chiste a la banda surcoreana

Ali Rodríguez / El Sol de México

Los señalamientos de Army tras

Desde la noche del miércoles comenzaron las quejas de Army, principalmente en X y TikTok. Ambas plataformas se convirtieron en un buzón que usaron las fans para compartir sus testimonios durante su asistencia a la grabación.

Sobre cómo fueron elegidas para ver el concierto o quedarse en la sala, las fans dijeron que la producción eligió, por lo que aseguraron que hubo discriminación en el proceso de selección.

Además, las fans aseguraron que s condiciones en el set de grabación fueron incómodas, especialmente durante el tiempo de espera previos al inicio del programa. Según dijeron, no podían moverse con libertad.

Algunos testimonios también reportaron que el equipo de seguridad utilizó lenguaje agresivo y actitudes intimidatorias al intentar controlar a la multitud.

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Pero las fans no solo se quejaron por el trato contra ellas, sino también por un chiste “racista”.