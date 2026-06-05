Asesinan a James Handy, actor de Jumanji y Top Gun: Maverick; el hijo de su novia es el principal sospechoso
La Policía de Los Ángeles fue alertada del asesinato a través de una llamada al 911 en la que el presunto sospechoso dijo: “Soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado”
Ali Rodríguez / El Sol de México
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