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Gossipviernes, 5 de junio de 2026

Asesinan a James Handy, actor de Jumanji y Top Gun: Maverick; el hijo de su novia es el principal sospechoso

La Policía de Los Ángeles fue alertada del asesinato a través de una llamada al 911 en la que el presunto sospechoso dijo: “Soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado”

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Ali Rodríguez / El Sol de México

Ali Rodriguez Rios
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