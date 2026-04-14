Así reaccionan los fans de “Malcom el de enmedio” en redes tras visita del elenco a Venga la Alegría

Desde comparaciones con la entrevista a Katy Perry hasta comentarios con humor fue lo que los seguidores de la serie publicaron en redes sociales

Samantha Laurent

Para fortuna de sus seguidores y de los mismos actores, la entrevista resultó “bastante bien”, según lo expresado por usuarios en redes sociales.

Así reaccionaron los fans de “Malcolm el de enmedio”

Dicho recibimiento generó contento en los jóvenes, quienes no dejaron de sonreír en todo momento mientras miraban sorprendidos a sus seguidores.

Los fans de la serie se tomaron la visita de los actores con nervios, pero también con un toque de humor y eso fue visible en la redes sociales, donde muchos no dudaron en hacer comentarios graciosos respecto a ello.

Hubo quienes incluso antes de comenzar la entrevista “rogaron” a Dios para que no abandonara a los chicos y todo saliera bien.

Otros tantos que con humor preguntaron a quién le iría peor, si al elenco de Malcolm o a los mismos presentadores del programa de TV Azteca.

Algunos fans compararon ambas entrevistas haciendo uso del humor, y es que hay que recordar que en su momento, Katy Perry pasó más de una hora en el estudio, mientras que la entrevista al elenco de “Malcolm el de enmedio” duró menos de media hora.