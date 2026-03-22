Así se vivió “Noches de primavera” en el Monumento a la Revolución
Figuras como Meme del Real, Cecilia Toussaint y Guillermo Briseño formaron parte de este festival
Belén Eligio / El Sol de México
Una tarde de rock
Enseguida salió en escena Guillermo Briseño, que llegó acompañado por un coro enteramente femenino, y en algunos momentos del show algunas de las coristas interpretaron canciones en solitario.
Debido a que el evento se retrasó cada vez más conforme avanzaba la agenda del día, y a que el frío empezó a sentirse con intensidad sobre el lugar, varios asistentes optaron por perderse los últimos actos de la noche.
Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.