Así se vivió “Noches de primavera” en el Monumento a la Revolución

Figuras como Meme del Real, Cecilia Toussaint y Guillermo Briseño formaron parte de este festival

Belén Eligio / El Sol de México

Una tarde de rock

Enseguida salió en escena Guillermo Briseño, que llegó acompañado por un coro enteramente femenino, y en algunos momentos del show algunas de las coristas interpretaron canciones en solitario.

Debido a que el evento se retrasó cada vez más conforme avanzaba la agenda del día, y a que el frío empezó a sentirse con intensidad sobre el lugar, varios asistentes optaron por perderse los últimos actos de la noche.