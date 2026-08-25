Gossipmartes, 25 de agosto de 2026

Así suena México: cuándo y dónde es el homenaje a Juan Gabriel y José José con mariachi y orquesta

El concierto “Así suena México” también contempla otras canciones que se volvieron clásicos de la cultura mexicana, como “Paloma negra” y “México lindo y querido”

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Dónde comprar los boletos para “Así suena México”?

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¿Dónde está el Centro Cultural Ollin Yoliztli?

Alma Rosa Hidalgo
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