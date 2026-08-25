Así suena México: cuándo y dónde es el homenaje a Juan Gabriel y José José con mariachi y orquesta
El concierto “Así suena México” también contempla otras canciones que se volvieron clásicos de la cultura mexicana, como “Paloma negra” y “México lindo y querido”
Alma Hidalgo / El Sol de México
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