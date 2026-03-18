Así surgió la conexión musical entre Laura Pausini y Shakira

La italiana revela cómo nació su admiración por Shakira e incluye un emotivo cover de “Antología” en su disco “Yo Canto 2”. Ambos artistas comparten una historia musical paralela desde los años 90

Belén Eligio / El Sol de México

Laura Pausini siente una profunda conexión con la música de Shakira, ya que sus carreras se desarrollaron casi en paralelo, y la colombiana es una gran inspiración para ella.

Por eso cuando estaba seleccionando las canciones que formarían parte de su disco “Yo Canto 2”, donde interpreta covers de canciones que han marcado su vida, sin dudarlo se asomó al repertorio de “La loba”.

El título seleccionado fue “Antología”, que data de 1995, y es de los más populares de su autora. En conferencia, la italiana contó a El Sol de México cómo surgió su hermandad musical con Shakira.



“Me acuerdo que cuando empecé mis primeros viajes a América Latina, ella también estaba promocionando su disco y coincidíamos en un mismo programa de televisión o radio”, recordó.

Durante esos encuentros, que tuvieron lugar a mediados de los 90, la colombiana estaba promocionando “Antología”, por lo que Laura constantemente la escuchaba cantar en vivo y desde ahí se enamoró de este tema.

Cuando la intérprete de “Víveme” comenzó a hacer la lista de tracks para su nuevo disco, vinieron a su mente estos recuerdos, y supo que era una señal para incluirla.

“Todas las canciones que están ahí deben tener algo verdadero conmigo misma. Ella y yo tenemos una historia muy similar, dos chicas, ella creció en una ciudad más importante que mi pueblo”, dijo entre risas.

“Pero trató de tener una carrera internacional siendo muy verdadera, cerrándose las orejas cuando le decían que no y tratando de confiar en ella misma, en su voz, en su manera de ser y su carácter”.



La ganadora del Grammy aseguró que también se identifica con muchas de las cosas que expresa Shakira sobre su paso por la música, por lo que era importante rendirle homenaje con su álbum.

Al preguntarle si le gustaría interpretar este tema en vivo con ella, respondió con un rotundo sí, y aprovechó para lanzarle una invitación a su colega para subir al escenario con ella muy pronto.

María José, otra referencia

Pausini subrayó que si bien se trata de un éxito clásico del pop mexicano, su autor es un compositor italiano llamado Ivano Fossati, y la primera versión que se popularizó fue por su compatriota Loredana Bertè.

Pausini aseguró que le encantó esa historia, pues es una muestra de cómo la música trasciende fronteras a través de sus distintas intérpretes alrededor del mundo. Además, elogió la manera en que la mexicana la canta con tanta emoción.